JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Polisi: Dapur MBG Turangga Sudah Dibuka Kembali Setelah Disegel Warga

Polisi: Dapur MBG Turangga Sudah Dibuka Kembali Setelah Disegel Warga

Kamis, 18 September 2025 – 15:30 WIB
Polisi: Dapur MBG Turangga Sudah Dibuka Kembali Setelah Disegel Warga - JPNN.com Jabar
Dapur MBG di Turangga, Kota Bandung, yang sempat disegel warga sudah dibuka kembali. Foto: doc. Polres Lengkong

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terletak di Jalan Kinanti, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, disegel warga karena aktivitasnya yang mengganggu.

Kapolsek Lengkong AKP Aldy Lazzuardy membenarkan jika dapur MBG itu sempat disegel. Namun, saat ini segel tersebut sudah dibuka. 

Segel itu dibuka, setelah dilakukan mediasi antara warga dan yayasan pengelola dapur MBG itu.

Baca Juga:

“Sudah di mediasi antara warga dan pihak yayasan pengelola dapur,” kata Aldy, Kamis (18/9/2025). 

Aldy juga memberikan sejumlah foto yang di mana segel yang sebelumnya terpasang di rumah itu, kini sudah dibuka.

“Kondisi terkini lokasi sudah di lepas untuk tulisan segelnya,” ucapnya. 

Baca Juga:

Disinggung apakah dapur MBG itu akan dibuka lagi, Aldy sebut jika pihak pengelola masih menunggu arahan Badan Gizi Nasional (BGN).

“Dari pihak yayasan sedang menunggu surat keputusan dari BGN,” tuturnya. 

Polisi memastikan dapur MBG di Turangga Bandung yang disegel warga sudah kembali dibuka. Mediasi warga dengan pengelola pun sudah dilakukan.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   polsek lengkong SPPG MBG dapur mbg penolakan dapur mbg dapur mbg turangga

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU