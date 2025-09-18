Polisi: Dapur MBG Turangga Sudah Dibuka Kembali Setelah Disegel Warga
jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terletak di Jalan Kinanti, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, disegel warga karena aktivitasnya yang mengganggu.
Kapolsek Lengkong AKP Aldy Lazzuardy membenarkan jika dapur MBG itu sempat disegel. Namun, saat ini segel tersebut sudah dibuka.
Segel itu dibuka, setelah dilakukan mediasi antara warga dan yayasan pengelola dapur MBG itu.
“Sudah di mediasi antara warga dan pihak yayasan pengelola dapur,” kata Aldy, Kamis (18/9/2025).
Aldy juga memberikan sejumlah foto yang di mana segel yang sebelumnya terpasang di rumah itu, kini sudah dibuka.
“Kondisi terkini lokasi sudah di lepas untuk tulisan segelnya,” ucapnya.
Disinggung apakah dapur MBG itu akan dibuka lagi, Aldy sebut jika pihak pengelola masih menunggu arahan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Dari pihak yayasan sedang menunggu surat keputusan dari BGN,” tuturnya.
