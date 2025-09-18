Jasa Tirta II Tanam Pohon Bersama Masyarakat Baduy, Upaya Mitigasi Iklim

jabar.jpnn.com, PURWAKARTA - Perum Jasa Tirta II (PJT II) melalui Unit Wilayah VI bersama Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum Ciliwung, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, melaksanakan kegiatan Penanaman Pohon di Desa Kanekes, Ciboleger, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Rabu (17/9/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang dalam memitigasi perubahan iklim melalui penurunan emisi gas rumah kaca (GRK), peningkatan serapan karbon, serta mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Selain itu, penanaman pohon juga menjadi bagian dari program rehabilitasi hutan dan lahan dalam rangka pemulihan ekosistem.

Acara dibuka langsung Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah, dan turut dihadiri oleh Kepala Balai Pengelolaan DAS Citarum Ciliwung, Heru Permana, serta General Manager Unit Wilayah VI Perum Jasa Tirta II, Budy Gunady.

Pada kesempatan yang sama, Perum Jasa Tirta II menyerahkan secara simbolis 5.075 batang bibit pohon kepada Jaro Oom dari Kampung Kaduketug Desa Kanekes, melalui Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah.

Adapun bibit pohon yang diserahkan terdiri dari 3.200 pohon sengon, 950 pohon manggis, dan 925 pohon petai.

Desa Adat Kanekes Baduy dipilih sebagai lokasi kegiatan karena wilayah ini memiliki nilai ekologis yang tinggi sekaligus kearifan lokal yang kuat dalam menjaga kelestarian alam.

Masyarakat Baduy dikenal dengan pola hidup yang selaras dengan alam, sehingga program ini diharapkan dapat memperkuat tradisi pelestarian lingkungan mereka sekaligus memberikan manfaat ekosistem yang lebih luas.