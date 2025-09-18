JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Jasa Tirta II Tanam Pohon Bersama Masyarakat Baduy, Upaya Mitigasi Iklim

Jasa Tirta II Tanam Pohon Bersama Masyarakat Baduy, Upaya Mitigasi Iklim

Kamis, 18 September 2025 – 11:50 WIB
Jasa Tirta II Tanam Pohon Bersama Masyarakat Baduy, Upaya Mitigasi Iklim - JPNN.com Jabar
Perum Jasa Tirta II (PJT II) melalui Unit Wilayah VI bersama Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum Ciliwung, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, melaksanakan kegiatan Penanaman Pohon di Desa Kanekes, Ciboleger, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Rabu (17/9/2025). Foto: Source for JPNN.

jabar.jpnn.com, PURWAKARTA - Perum Jasa Tirta II (PJT II) melalui Unit Wilayah VI bersama Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum Ciliwung, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, melaksanakan kegiatan Penanaman Pohon di Desa Kanekes, Ciboleger, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Rabu (17/9/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang dalam memitigasi perubahan iklim melalui penurunan emisi gas rumah kaca (GRK), peningkatan serapan karbon, serta mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Selain itu, penanaman pohon juga menjadi bagian dari program rehabilitasi hutan dan lahan dalam rangka pemulihan ekosistem.

Baca Juga:

Acara dibuka langsung Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah, dan turut dihadiri oleh Kepala Balai Pengelolaan DAS Citarum Ciliwung, Heru Permana, serta General Manager Unit Wilayah VI Perum Jasa Tirta II, Budy Gunady.

Pada kesempatan yang sama, Perum Jasa Tirta II menyerahkan secara simbolis 5.075 batang bibit pohon kepada Jaro Oom dari Kampung Kaduketug Desa Kanekes, melalui Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah.

Adapun bibit pohon yang diserahkan terdiri dari 3.200 pohon sengon, 950 pohon manggis, dan 925 pohon petai.

Baca Juga:

Desa Adat Kanekes Baduy dipilih sebagai lokasi kegiatan karena wilayah ini memiliki nilai ekologis yang tinggi sekaligus kearifan lokal yang kuat dalam menjaga kelestarian alam.

Masyarakat Baduy dikenal dengan pola hidup yang selaras dengan alam, sehingga program ini diharapkan dapat memperkuat tradisi pelestarian lingkungan mereka sekaligus memberikan manfaat ekosistem yang lebih luas.

PJT II tanam ribun pohon bersama masyarakat Baduy sebagai bagian dari program rehabilitasi hutan dan lahan dalam rangka pemulihan ekosistem.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   Perum Jasa Tirta jasa tirta II bantuan jasa tirta II penanaman pohon masyarakat baduy

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU