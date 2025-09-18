Jaga Ketersediaan Pangan, Pemkot Depok Buka Peluang Kerja Sama Contract Farming

JPNN.com

Kamis, 18 September 2025 – 11:30 WIB
Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot Depok) membuka peluang kerja sama untuk melakukan contrack farming atau pertanian kontrak dengan petani lokal luar daerah penghasil pangan.

Tujuannya, untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan bagi masyarakat Kota Depok. Misalnya beras, cabai, bawang, dan lainnya.

Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah saat Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Aula Edelweis lantai 5 Balai Kota Depok.

“Dengan keterbatasan lahan di Kota Depok ini menjadi tantangan yang nyata, kami harus melibatkan daerah lain misalnya Karawang atau Indramayu atau Sukabumi untuk bagaimana mengimplementasikan konsep Contract Farming (pertanian kontrak) supaya bisa memiliki cadangan pangan yang terjamin,” ucapnya.

Menurutnya, konsep pertanian kontrak dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Pembeli (pemerintah) dan petani menyepakati persyaratan produksi dan pemasaran termasuk harga dan kualitas produk.

Konsep ini, juga membuka peluang baru bagi petani untuk meningkatkan produksi serta kesejahteraannya.

Kemudian, ketahanan pangan yang akan dibangun bukan hanya soal ketersediaan. Tetapi menyangkut aksesibilitas, keterjangkauan harga, dan kualitas pangan yang sehat.

Demi menjaga ketersediaan pangan, Pemkot Depok akan membuka peluang kerja sama contract farming
