Enchanting Valley Siap Jadi Primadona Anyar Wisata Keluarga di Puncak Bogor

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Taman Safari Indonesia (TSI) resmi membuka destinasi wisata terbaru, yakni Enchanting Valley, sebuah kawasan Recreation, Dining and Entertainment (RDE) yang berlokasi di Megamendung, Puncak, Kabupaten Bogor.

Peresmian ini ditandai dengan prosesi pemotongan pita yang dihadiri dan dilakukan langsung oleh Forkopimda Kabupaten Bogor beserta jajaran Board of Director Taman Safari Indonesia.

“Grand Opening Enchanting Valley di kawasan Megamendung – Puncak Bogor diharapkan menjadi magnet baru wisata keluarga yang memperkuat posisi Puncak sebagai destinasi utama pariwisata Jawa Barat," kata President Director dari Taman Safari Indonesia Group, Aswin Sumampau.

Dengan luas 22 hektare, Enchanting Valley mengkombinasikan hiburan, kuliner dan rekreasi modern.

"Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, sekaligus mendorong geliat ekonomi masyarakat sekitar melalui kolaborasi dengan UMKM lokal di sektor kuliner, kerajinan dan jasa pendukung pariwisata," ujar Aswin.

Dalam grand opening ini, Enchanting Valley juga memperkenalkan wahana terbaru Bumble Boat, sebuah atraksi air seru yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman berpetualang tak terlupakan bagi keluarga.

Selain itu, pengunjung juga akan disuguhkan dengan tambahan pertunjukan di area Plaza Carnival, yang tentunya semakin memperkaya ragam hiburan di kawasan ini.

"Enchanting Valley by Taman Safari merupakan destinasi wisata terbaru di Cisarua, Puncak Bogor, yang memadukan alam, petualangan, musik, dan kuliner dalam kawasan seluas 22 hektare," tuturnya.