Transparansi Pendapatan Daerah Bisa Diakses Melalui Sipandu Jawara

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus berinovasi mengintegrasikan sistem pembayaran sekaligus mempercepat layanan dan meningkatkan transparansi untuk publik.

Semua itu dihadirkan dalam aplikasi bernama Sistem Informasi Pendapatan Terpadu Jawa Barat (Sipandu Jawara). Singkatnya, aplikasi ini memiliki sistem yang mengintegrasikan seluruh aplikasi masing-masing pos pendapatan yang mampu menyederhanakan semua prosesnya.

Fitur tersebut memungkinkan pengawasan dan pengambilan kebijakan atau keputusan oleh pimpinan daerah bisa berbasis data yang akurat.

Baca Juga: Polisi Sebut Ada Jaringan Internasional Mendanai Aksi Anarkistis di Bandung

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar, Asep Supriatna menjelaskan keunggulan dari inovasi ini terletak pada sifatnya yang holistik. Jika aplikasi lain hanya mengelola satu jenis pendapatan, Sipandu Jawara mampu mengakomodasi seluruh jenis pendapatan daerah, mulai dari pajak, retribusi, hingga pendapatan lain-lain dalam satu sistem yang terhubung secara real-time.

“Aplikasi ini hadir sebagai upaya menyatukan berbagai sistem pengelolaan pendapatan yang sebelumnya berjalan terpisah,” ucap Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar, Asep Supriatna dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Rabu (17/9/2025).

“Dengan sistem ini, rekonsiliasi bisa dilakukan secara online, pelaporan lebih valid, dan pembayaran diarahkan menggunakan metode non-tunai seperti bank, dompet digital, virtual account, hingga QRIS,” dia melanjutkan.

Transformasi digital ini, kata Asep, membawa perubahan signifikan dari sistem manual yang selama ini cenderung terfragmentasi. Melalui platform terintegrasi, penerimaan daerah kini lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

“Tentunya, setiap rupiah yang masuk bisa tercatat dan kembali memberi manfaat bagi masyarakat Jawa Barat. Sipandu Jawara bukan sekadar aplikasi, tapi bagian dari upaya menghadirkan tata kelola keuangan daerah yang lebih modern dan dipercaya publik,” tegas Asep.