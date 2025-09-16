Lewat Pengawasan Ketat, KLH Pastikan Pembangunan Pagar Laut Sesuai Aturan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyampaikan perkembangan proses persetujuan lingkungan terkait rencana pembangunan pagar laut oleh PT Karya Citra Nusantara (KCN) di kawasan Cilincing, Jakarta Utara.

Proyek ini merupakan bagian dari pengembangan terminal umum yang memiliki nilai strategis dalam mendukung efisiensi logistik nasional.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq sebagai otoritas yang bertanggung jawab dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, memastikan bahwa setiap rencana kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan wajib melalui proses kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Proses ini bertujuan untuk memastikan keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dengan perlindungan lingkungan serta keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat.

Dokumen Amdal yang diajukan oleh PT KCN telah melalui tahapan yang ketat, mulai dari penyusunan Kerangka Acuan (KA-ANDAL), penilaian dokumen ANDAL, RKL, dan RPL, hingga konsultasi publik yang dilaksanakan pada Januari 2024 di Kecamatan Cilincing.

Forum tersebut dihadiri oleh masyarakat nelayan, penghuni rumah susun, tokoh masyarakat, perwakilan UMKM, serta instansi pemerintah terkait.

Dalam forum konsultasi, masyarakat menyampaikan sejumlah pandangan, baik berupa masukan maupun kekhawatiran, khususnya terkait kualitas perairan, keberlanjutan perikanan, kualitas udara, serta akses dan aktivitas ekonomi lokal.

Semua masukan dicatat secara resmi dalam berita acara dan menjadi bagian dari bahan penilaian Amdal.