Akses Pajak Lebih Inklusif, Bapenda Jabar Tawarkan Layanan Ramah Difabel

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat terus berinovasi memberikan layanan yang memudahkan masyarakat dalam menunaikan pembayaran pajak kendaraan tahunan.

Dalam aplikasi Sapawarga kali ini sudah disematkan fitur opsi pembayaran melalui Finpay dan e-wallet.

Kepala Bapenda Jabar Asep Supriatna mengatakan bahwa salah satu fokus utama yang dilakukan dalam pelayanan adalah berorientasi pada kemudahan. Semua ini dilakukan berdasarkan analisa dan data yang dihimpun setiap waktu.

“Melalui layanan ini, masyarakat dapat melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit berlogo Visa atau Mastercard, serta e-wallet yang terhubung dengan ShopeePay,” kata Asep dalam keterangannya, Selasa (16/9/2025).

“Layanan baru ini diharapkan memperluas pilihan masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya, sekaligus upaya kami mendukung percepatan transformasi digital di sektor pelayanan publik,” lanjutnya.

Menurut Asep, upaya yang dilakukan ini pun berkaitan dengan komitmen pihak Polda Jabar dan Jasa Raharja dalam naungan Tim Pembina Samsat Jawa Barat untuk bisa memberikan layanan maksimal kepada masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Asep mengatakan, Bapenda Jabar juga menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan yang inklusif bagi Wajib Pajak Difabel. Sejumlah fasilitas aksesibilitas kini disediakan.

Di antaranya, konten bahasa isyarat untuk layanan informasi, chatbot ramah difabel, Formulir Braille, fitur aksesibilitas di website resmi Bapenda.