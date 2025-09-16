Vokasi UI Gelar ICVEAST 2025, Undang Pakar dari Luar Negeri untuk Bedah Lonjakan Kaum Lansia

jabar.jpnn.com, DEPOK - Universitas Indonesia (UI) melalui Pendidikan Vokasi kembali menyelenggarakan The 7th International Conference on Vocational Education, Applied Sciences, and Technology (ICVEAST) 2025, di Auditorium Vokasi UI, pada Selasa (16/9).

ICVEAST 2025, merupakan forum akademik internasional bergengsi yang menghadirkan para pakar, peneliti, praktisi, serta pemangku kepentingan dari berbagai negara, untuk mendiskusikan isu-isu terkini di bidang pendidikan vokasi, sains terapan, dan teknologi.

Mengusung tema ‘Applied Innovations and Technologies for Resilient Silver Generation,’ konferensi tahun ini berfokus pada inovasi terapan dan peran teknologi dalam mendukung ketahanan, kesejahteraan, serta kualitas hidup generasi lanjut usia.

Tema ini sejalan dengan tantangan global yang menuntut kesiapan sistem pendidikan, riset, dan praktik industri dalam menghadapi fenomena ageing society.

ICVEAST kali ini, diikuti oleh lebih dari 400 peserta dan 77 presenter dari berbagai negara, termasuk Indonesia, Amerika Serikat, dan Kanada.

Salah satu sorotan utama ICVEAST 2025 adalah kehadiran keynote speaker internasional, Dr. Marilyn Moffat dari New York University, yang juga merupakan Adjunct Professor di Vokasi UI.

Moffat membagikan wawasan mengenai pengembangan teknologi ramah lansia, transformasi pendidikan vokasi, hingga penguatan kolaborasi lintas sektor.

Kehadirannya, memberikan perspektif global tentang bagaimana inovasi kesehatan dan pendidikan dapat berperan dalam mendukung generasi lanjut usia yang tangguh.