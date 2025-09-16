Mengenal Penyakit Keringat Berlebih, Lengkap Dengan Metode Pengobatannya

jabar.jpnn.com, BOGOR - Keringat adalah cara alami tubuh untuk mendinginkan diri. Namun, ada sebagian orang yang berkeringat secara berlebihan meskipun suhu tubuhnya tidak perlu didinginkan.

Kondisi ini disebut hiperhidrosis, dan meskipun bukan kondisi yang berbahaya, tetapi dapat mengganggu kualitas hidup bahkan mengurangi kepercayaan diri.

Spesialis Bedah Toraks, Kardiak dan Vaskular Eka Hospital Cibububur, dr. Stella Aprilia, Sp.BT mengatakan Hiperhidrosis adalah kondisi medis di mana seseorang berkeringat secara berlebihan, yang walau tidak disebabkan suhu panas atau aktivitas fisik.

"Keringat ini seringkali terjadi di area tertentu, seperti telapak tangan, telapak kaki, ketiak, atau wajah," kata Stella kepada awak media pada Selasa (16/9).

Stella mengatakan Hiperhidrosis dapat dibagi menjadi dua, Hiperhidrosis primer dan sekunder.

Hiperhidrosis primer adalah jenis yang paling umum, biasanya dimulai sejak masa kanak-kanak atau remaja.

"Keringat berlebihan terjadi di area tertentu dan penyebabnya tidak diketahui secara pasti, meskipun diduga berkaitan dengan faktor genetik," jelasnya.

Sementara untuk Hiperhidrosis sekunder, lanjut Stella, kondisi ini disebabkan oleh masalah medis lain, seperti penyakit tiroid, diabetes, infeksi, atau efek samping obat-obatan.