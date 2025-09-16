Serahkan Penghargaan Siswa Berprestasi, Supian Suri: Ini Ruang Belajar dan Kreativitas

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri menyerahkan penghargaan kepada siswa berprestasi yang mengikuti sejumlah lomba pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kota Depok.

Penyerahan penghargaan tersebut dilakukan di Aula Lantai 10, Gedung Dibaleka II.

Supian Suri mengatakan lomba pendidikan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok menjadi ruang belajar sekaligus wadah kreativitas bagi siswa dalam mengasah bakat, baik di bidang akademik maupun nonakademik.

“Mereka adalah kebanggaan orang tua, guru, dan kita semua. Kerja keras dan kerja cerdas yang dilakukan telah menghantarkan mereka meraih prestasi. Ini ruang belajar dan kreativitas,” ucapnya.

Dirinya menuturkan, dengan kreativitas yang dimiliki para siswa, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memiliki tanggung jawab besar untuk menghadirkan lebih banyak ruang belajar, berkembang, dan berkompetisi.

“Prestasi tidak serta-merta diraih dengan mudah. Para pelajar harus melalui cobaan, rintangan, keringat, dan air mata. Karena itu, kita perlu memberikan apresiasi atas pencapaian mereka. Selamat sekali lagi, dan jadikan prestasi ini sebagai motivasi untuk lebih baik lagi,” tuturnya.

Adapun jumlah siswa yang berhasil menjadi juara mencapai 432 orang dari tujuh jenis lomba, antara lain Olimpiade Sains Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS2N).

“Kemudian, Festival Literasi Siswa (FLS), Pentas Pendidikan Agama Islam (PAI), Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI), serta Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI),” tandasnya. (mcr19/jpnn)