Kapasitas Lapas dan Rutan di Jabar Melampaui Batas, Satu Kamar Dihuni 5 Narapidana

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Hunian lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (Rutan) di Jawa Barat mengalami overload hingga 45,62 persen. Kondisi ini membuat kapasitas penampungan warga binaan jauh melampaui batas ideal.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Barat Kusnali mengakui adanya kelebihan kapasitas tersebut.

"Ada over kapasitas hunian (lapas) wilayah Jawa Barat itu 45,62 persen," kata Kusnali saat dikonfirmasi, Selasa (16/9).

Dari 33 Lapas dan Rutan yang ada, kapasitas hunian hanya untuk 18.030 orang. Namun saat ini terdapat 26.256 yang menjadi warga binaan, lebih banyak 8.226 dari kapasitas yang telah ditentukan.

"Sekarang ini kapasitas di wilayah Jawa Barat itu kalau gak salah 18 ribu sekian, tapi sekarang kapasitas hunian yang udah ada itu 26 ribu sekian," tuturnya.

Dia menyampaikan, kondisi tersebut sangat berdampak pada warga binaan yang menjadi penghuni. Kapasitas yang penuh membuat program pembinaan dan kenyamanan mereka terganggu.

"Karena mungkin dari satu kamar yang harusnya lima orang diisi menjadi tujuh dan enam orang, pasti sedikit banyaknya akan berpengaruh terkait dengan kenyamanan warga binaan," ucapnya.

Selain soal kenyamanan, Kusnali menambahkan dampak lain dari kelebihan kapasitas adalah ketidakseimbangan antara jumlah petugas dan penghuni lapas.