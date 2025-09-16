JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Gas Melon Meledak, Dua Orang Terbakar, Rumah Hancur di Bandung

Gas Melon Meledak, Dua Orang Terbakar, Rumah Hancur di Bandung

Selasa, 16 September 2025 – 11:37 WIB
Gas Melon Meledak, Dua Orang Terbakar, Rumah Hancur di Bandung - JPNN.com Jabar
Bangunan rumah hancur dikarenakan tabung gas melon meledak di Jalan Pacul VI, Kecamatan Kiaracondong, Selasa (16/9/2025) pagi. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Warga Babakan Sari, Kota Bandung, dikagetkan dengan insiden ledakan gas tiga kilogram atau melon yang terjadi di Jalan Pacul VI, Kecamatan Kiaracondong, Selasa (16/9/2025) pagi. 

Gas melon tersebut meledak dikarenakan bocor saat hendak dipakai untuk memasak oleh pemilik rumah. 

Kapolsek Kiaracondong Kompol Sumartono mengatakan, ledakan gas melon itu menghancurkan dua bangunan rumah yang diisi oleh empat kepala keluarga (KK). 

Baca Juga:

Kronologi kejadiannya, pemilik rumah Nurhayati membeli gas melon kepada tetangganya, Ika, yang biasa menjual gas. 

Nurhayati yang memiliki sisa tabung gas di rumah, tak mengetahui jika gas tersebut bocor. 

Sampai akhirnya, Ika datang ke rumahnya untuk memastikan tabung gas yang dibeli tetangganya itu dalam kondisi layak. 

Baca Juga:

Dalam situasi itu lah, Ika yang sedang mengecek tabung gas melon, meledak. 

"Saat di TKP itu dia sudah punya satu gas, bau dan (mengeluarkan) bunyi, bocor. Namun, oleh si korban ibu Nurhayati ini tidak tercium, karena ruangnya mungkin agak tertutup," kata Sumartono saat ditemui di TKP. 

Dua bangunan rumah hancur dan dua ibu-ibu terluka dikarenakan ledakan gas melon yang terjadi di Babakan Sari, Kota Bandung.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   luka bakar gas melon rumah hancur tabung gas meledak tabung gas 3 kg gas melon meledak

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU