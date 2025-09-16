5 Catatan Penting untuk BGN dalam Program MBG

jabar.jpnn.com, BOGOR - Presiden Prabowo Subianto menjadikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu cara pemerataan gizi dan pengentasan kemiskinan struktural.

Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus mendukung penuh langkah ini.

Apresiasi diberikan IAW kepada Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan (Menkeu) baru, yang mengambil lompatan fiskal, yakni mengguyur Rp200 triliun ke perbankan, menggerakkan stimulus likuiditas agar salah satunya program ini tidak jalan di tempat.

Namun IAW menyayangkan, di tengah lompatan besar Menkeu Purbaya, Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjadi pelaksana teknis utama, malah belum menunjukkan gerakan setara.

Sementara di lapangan, para mitra dapur MBG bukan konsep imajinatif. Mereka sudah hadir dengan tanah, bangunan dan peralatan.

Bahkan jika hanya punya satu dari tiga elemen itu, mereka tetap nyata. Mereka adalah fondasi awal untuk membangun sistem distribusi pangan bergizi di negeri ini.

"Sayangnya, BGN gagal memanfaatkan potensi tersebut secara strategis. Semoga bukan dibuat gagal saja," kata Iskandar Selasa (16/6).

Data IAW menunjukkan banyak mitra hanya punya tanah. Ada yang hanya punya bangunan. Sebagian lagi hanya punya alat produksi.