Kena Semprot Dedi Mulyadi, Pemda Mulai Menata Area Jalan Interchange Karawang Barat

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang mulai menata area di sepanjang jalan Interchange Karawang Barat dengan menurunkan sejumlah alat berat dan puluhan petugas.

"Sesuai arahan Bapak Gubernur Jabar (Dedi Mulyadi) yang disampaikan pada Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Karawang Minggu (14/9), kami langsung melaksanakan pembersihan ilalang di sepanjang jalan interchange," kata Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Karawang, Agus Mutaqin.

Ada sejumlah organisasi perangkat daerah yang dilibatkan dalam menindaklanjuti arahan gubernur agar kawasan di sepanjang jalan Interchange Karawang Barat yang juga merupakan akses gerbang Tol Karawang Barat tertata rapi.

Di antara organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam kegiatan 'bebersih' di sepanjang jalan Interchange Karawang Barat ialah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pemerintah Kecamatan Telukjambe Timur.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam sambutannya saat Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi ke-392 Kabupaten Karawang di ruang rapat paripurna DPRD Karawang, Minggu (14/9) menyampaikan, pembangunan di Karawang kini berkembang cukup pesat.

"Karawang sebagai pusat industri di Jawa Barat, daerahnya harus tertata dengan baik," kata Dedi.

Ia menyampaikan sebagai daerah industri maka Karawang harus memperhatikan tata kota dan mempercantik wajah atau pintu masuk menuju wilayah Karawang.

Jangan sampai terlihat ketimpangan pembangunan, khususnya di sekitar jalan Interchange Karawang Barat yang banyak bangunan bertingkat (hotel dan apartemen), tapi juga terdapat bangunan-bangunan PKL yang tidak tertata.