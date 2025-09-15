Langkah Tangguh di Pegunungan Bandung, Eiger Menyatu dengan Semangat BDG100 Ultra

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Salah satu event trail paling ikonik di Indonesia, BDG100 Ultra baru saja rampung digelar di bentang alam pegunungan Bandung Barat, Utara hingga Timur.

Di tahun ke-enamnya, gelaran ini sukses menyatukan ratusan pelari dari berbagai penjuru tanah air, menaklukkan jalur ekstrem sepanjang 12–14 September 2025.

Sebagai brand outdoor asal Bandung yang sudah 35 tahun jadi bagian dari dunia petualangan di Indonesia, Eiger Adventure turun langsung mendukung penuh event ini.

Tak cuma hadir sebagai salah sponsor utama, Eiger pun mengirimkan tim pelari di berbagai kategori sekaligus melakukan uji coba produk-produk trail running terbaru yang sedang dikembangkan.

Total ada enam kategori jarak: 13K, 27,5K, 42K, 70K, 100K, hingga 163K—dengan rute yang menjelajahi kawasan pegunungan seperti Palasari, Manglayang, Pangparang, Bukit Tunggul, Tangkuban Perahu, dan Burangrang.

Salah satu produk yang diuji langsung di medan ini adalah Harrier V2, sepatu trail running terbaru dari Eiger yang dirancang khusus untuk medan all terrain khas pegunungan Indonesia.

Dari jalur teknikal sampai trek datar, Harrier V2 jadi senjata andalan untuk menaklukkan setiap kilometer.

Designer Specialist Eiger, Oki Lutfi Nurdin sukses menuntaskan kategori 100K dalam waktu sekitar 31 jam.