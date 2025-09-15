Lantik Ratusan ASN, Wali Kota Depok: Rotasi-Mutasi Momentum Penyegaran

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri melantik ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam agenda rotasi, mutasi, dan promosi jabatan, di Aula Lantai 10 Balai Kota Depok, Senin (15/9/2025) sore.

Dalam kegiatan tersebut, total ada 126 ASN yang dilantik dengan berbagai posisi.

Supian Suri mengatakan, penyegaran dalam struktur organisasi merupakan langkah strategis untuk memperkuat kinerja pemerintahan, serta memastikan visi-misi pembangunan Kota Depok berjalan optimal.

“Insyallah ini menjadi upaya penyegaran dan motivasi bagi teman-teman ASN yang mendapat amanah baru. Kami yakin janji ke masyarakat bisa lebih maksimal diwujudkan,” ucapnya.

Dia menegaskan, pelaksanaan rotasi dan mutasi, sepenuhnya mengacu pada aturan pemerintah pusat.

Hal ini sejalan dengan ketentuan terbaru yang tidak lagi membedakan jabatan eselon 4A, 4B, 3A, maupun 3B.

“Artinya, pergeseran jabatan bisa ke atas, bisa ke bawah. Di atas pun tidak selalu merasa aman. Seorang lurah bisa naik, dan sebaliknya. Semua ini adalah bentuk dinamika organisasi dan tentunya sesuai aturan pemerintah pusat,” jelasnya.

Supian menambahkan, rotasi dan mutasi ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh ASN untuk terus meningkatkan kinerja, loyalitas, dan pelayanan kepada masyarakat.