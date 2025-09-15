120 Tenaga Honorer Pemkot Cimahi Segera Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu

jabar.jpnn.com, CIMAHI - Wali Kota Cimahi Ngatiyana mengonfirmasi ada 120 Tenaga Harian Lepas (THL) atau honorer akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Pengangkatan tersebut merupakan hasil keputusan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"PPPK di Cimahi ada 120 orang, yang sudah disetujui oleh BKN, sehingga tinggal menunggu pelantikan saja," kata Ngatiyana di Pusdikjas TNI AD, Kota Cimahi, Senin (15/9/2025).

Ngatiyana menuturkan, Pemkot Cimahi telah mengusulkan daftar alokasi kebutuhan PPPK Paruh Waktu ke BKN. Mereka yang diusulkan adalah THL atau honorer yang telah bekerja minimal 2 tahun.

"Betul, Orang-orang yang sudah menjadi THL atau honorer dengan aturan minimal 2 tahun, itulah yang menjadi, dan itu keputusan pemerintah pusat mana yang paruh waktu," tuturnya.

Kata Ngatiyana, PPPK part time ini nantinya memiliki kontrak kerja dengan durasi satu tahun.

"Iya, setahun. Kalau dibutuhkan dikontrak lagi," ujarnya.

Terpisah, Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cimahi Siti Fatonah mengonfirmasi jika ada 120 PPPK Paruh Waktu yang di Pemkot Cimahi.