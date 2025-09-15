Industri Pengolahan Jadi Tulang Punggung Perekonomian di Kota Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok sampaikan perkembangan terkait dapur ekonomi di Kota Depok.

Berdasarkan data yang dipublikasikan, industri pengolahan menjadi penopang utama yang menjaga perekonomian di Kota Depok terus berkembang.

Kepala BPS Kota Depok, Agus Marzuki mengatakan, berdasarkan distribusi PDRB tahun 2024 industri pengolahan menyumbang kontribusi sebesar 29,16 persen.

Selanjutnya, disusul perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 20,96 persen.

Kemudian, untuk kategori lapangan usaha konstruksi yang memberikan kontribusi sebesar 20,72 persen.

"Industri pengolahan, terbukti menjadi penopang utama yang menjaga dapur ekonomi tetap bertumbuh," ucap Agus dikutip Senin (15/9/2025).

Agus menuturkan, PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan yang timbul akibat aktivitas ekonomi.

Dia menyebut, struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah ditunjukkan melalui distribusi PDRB.