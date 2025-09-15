UI Wisuda 9.817 Lulusan, 386 Meraih Predikat Summa Cum Laude

jabar.jpnn.com, DEPOK - Universitas Indonesia (UI) menggelar wisuda semester genap tahun akademik 2024/2025 selama tiga hari di Balairung UI, Kota Depok.

Pelaksana wisuda, dibagi dalam lima sesi yang diikuti oleh 9.817 lulusan dari 14 fakultas, 1 program vokasi, dan 2 sekolah.

Tercatat, dari 9.817 lulusan, 386 lulusan meraih predikat Summa Cum Laude dan 3.945 lulusan meraih predikat Cum Laude.

Dalam sambutannya, Rektor Universitas Indonesia, Heri Hermansyah mengaku bangga atas capaian yang diraih oleh lara mahasiswa UI, baik prestasi nasional ataupun internasional.

Menurutnya, keberhasilan ini menunjukkan kualitas lulusan UI yang unggul dan berdampak (impactful) bagi masyarakat, sejalan dengan visi UI sebagai universitas kelas dunia.

“Ini menunjukkan, kualitas lulusan UI yang unggul dan berdampak (impactful) bagi masyarakat. Sejalan dengan visi UI sebagai universitas kelas dunia,” ucap Heri.

Selain prestasi akademik, ada pula sejumlah prestasi non-akademik yang diraih.

Sejak 2021 hingga 2025, mahasiswa UI meraih 7.273 prestasi pada berbagai lomba, kompetisi, dan kejuaraan tingkat nasional maupun internasional.