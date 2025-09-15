Depok Siap Jadi Tuan Rumah Kontes Batu Akik Nusantara, Total Hadiah Hingga Rp50 Juta

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kota Depok bersiap menjadi tuan rumah ajang bergengsi Kontes Batu Akik Nusantara Piala Wali Kota Depok.

Kegiatan tersebut, akan berlangsung pada Sabtu-Minggu, 27-28 September 2025 di Depok Open Space (DOS), dengan total hadiah mencapai Rp 50 Juta.

Ketua Panitia Acara, Hamzah mengatakan ajang ini bukan sekadar perlombaan saja, melainkan menjadi wadah silaturahmi pecinta batu akik dari berbagai daerah di Indonesia.

“Kami ingin Depok menjadi pusat pertemuan para pecinta batu akik. Selain kompetisi, kegiatan ini juga membawa semangat budaya dan kebersamaan,” ucap Hamzah dikutip Senin (15/9/2025).

Dia menjelaskan, lomba akan mempertandingkan 9 varian dengan 500 kategori batu akik.

Demi menambah semarak, panitia juga menghadirkan hiburan rakyat berupa pentas seni tradisional, mulai dari pencak silat, gambang kromong, lenong Betawi, hingga tarian Nusantara.

“Ini bukan hanya kontes, tapi juga pesta budaya untuk warga Depok,” tuturnya.

Ajang ini mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Kota Depok, piala khusus rencananya akan diserahkan langsung oleh Wali Kota Depok, Supian Suri, kepada para juara.