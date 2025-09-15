Jadi Program Prioritas Kemen PU, Perbaikan Stadion Wibawa Mukti Bekasi Telan Rp52 Miliar

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, menyatakan perbaikan Stadion Wibawa Mukti Cikarang secara menyeluruh dengan pagu anggaran mencapai Rp52 miliar, telah masuk program prioritas Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Usulan perbaikan stadion kini telah memasuki tahap finalisasi. Perencanaan detail juga sudah kami sampaikan sesuai arahan kementerian. Semoga terwujud dalam waktu dekat," kata Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi, Iman Nugraha.

Dia menjelaskan rencana perbaikan stadion berbeda dari skema awal, yakni hanya fokus pada atap dan bangku tribun yang rusak akibat angin kencang pada Oktober 2024 lalu.

Hasil kajian Kementerian PU menyarankan agar perbaikan dilakukan secara menyeluruh.

Stadion kebanggaan warga Kabupaten Bekasi itu, sesuai perencanaan akan dirombak total dengan memastikan konstruksi atap lebih kokoh dan tahan terhadap angin kencang yang kerap melanda wilayah ini.

"Perencanaan sangat detail dan perbaikan atap dilakukan secara keseluruhan, termasuk uji atap dan struktur. Jadi yang jelas bukan Rp15 miliar seperti usulan awal tapi Rp52 miliar," katanya lagi.

Sebagai langkah akselerasi, Pemkab Bekasi juga telah menyusun rancang bangun rinci atau detail engineering design (DED) yang akan dipresentasikan ke Kementerian PU, sehingga diproyeksikan tahun ini sudah bisa diperbaiki.

"Kementerian langsung yang akan memperbaiki. Perbaikan langsung tahun ini. Dua tahun pembangunan, secara multiyears dengan pengerjaan sampai tahun depan," katanya.