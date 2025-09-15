RSUD Rengasdengklok Jadi Kado Istimewa untuk Warga di HUT ke-320 Kabupaten Karawang

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Bupati Karawang, Aep Syaepuloh menyebutkan kehadiran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rengasdengklok menjadi kado istimewa bagi masyarakat pada momentum Hari Jadi ke-329 Kabupaten Karawang.

"Alhamdulillah, RSUD Rengasdengklok ini jadi kado bagi masyarakat Karawang di wilayah utara," kata katanya saat soft opening RSUD Rengasdengklok di Karawang, Minggu (14/10).

Ia menyebutkan, kehadiran RSUD Rengasdengklok sebagai kado bagi masyarakat, karena kegiatan soft opening dilakukan bersamaan dengan Hari Jadi ke-329 Karawang, 14 September 2025.

Menurut dia, kehadiran RSUD Rengasdengklok sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat utara Karawang.

Pembangunan RSUD Rengasdengklok itu, di antaranya bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di Kecamatan Pakisjaya, Batujaya, Tirtajaya, Cibuaya, Cilebar, Pedes dan sekitarnya.

"Alhamdulillah hari ini soft opening RSUD Rengasdengklok. Jadi nantinya masyarakat Karawang yang berada di pesisir utara tidak perlu jauh-jauh ke kota untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD," katanya.

RSUD Rengasdengklok yang dibangun enam lantai ini berdiri di lahan seluas sekitar 2,3 hektare di Jalan Raya Tugu Proklamasi

Bupati menyebutkan, di RSUD Rengasdengklok tersedia 133 bed dan fokus untuk dapat melayani layanan BPJS bagi masyarakat.