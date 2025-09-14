Rp2,8 Siap Digelontorkan Pemkab Cianjur Demi Membangun Kawasan Peternakan

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur menyiapkan anggaran Rp2,8 miliar untuk membangun kawasan peternakan di Kampung Cikekep, Desa Cidadap, Kecamatan Campaka, yang dijadwalkan berjalan pada Oktober 2025.

Kepala Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan (DPKHP) Kabupaten Cianjur, Iwan Setiawan mengatakan tahap awal dilakukan pembangunan konstruksi berupa kandang sapi dan ayam, gudang, pos keamanan serta jalan produksi.

"Dari anggaran tersebut sudah termasuk pengadaan 25 ekor sapi perah dan 700 ekor ayam buras, di mana pembangunan konstruksi sudah berjalan awal Oktober dengan luas lahan 12 hektare," katanya.

Dia menjelaskan tahap pertama pengelolaan dilakukan di atas lahan seluas 4 hektare, sedangkan sisanya untuk tanaman hijau pakan ternak, dimana pembangunan peternakan berdiri di lahan milik pemerintah daerah.

Target sementara ungkap dia, bukan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi untuk ketahanan pangan sektor peternakan bagi masyarakat guna pemenuhan gizi dan kesejahteraan, termasuk sebagai upaya penunjang Makan Bergizi Gratis.

"Target-nya untuk ketahanan pangan masyarakat diberikan bantuan sapi dan ayam untuk dikembangbiakkan guna memenuhi kebutuhan protein keluarga dan sebagai penunjang program MBG seperti pemenuhan kebutuhan susu dan telur," katanya.

Dia menjelaskan para calon penerima bantuan ternak terlebih dahulu diberikan pelatihan di kawasan peternakan Campaka, sehingga saat menerima hewan ternak sudah mengerti berbagai pola yang dapat dilakukan dan menghasilkan produksi yang bermanfaat dan berkembang.

Kawasan peternakan di Kecamatan Campaka nantinya dapat dijadikan sebagai tempat edukasi dan informasi untuk masyarakat dan kelompok yang ingin mengembangkan usaha bidang peternakan di Kabupaten Cianjur.