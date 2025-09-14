Pemkab Karawang Cetak Rekor Muri Kategori Pelaksanaan Bazar UMKM Terlama

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang mencetak rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk kategori pelaksanaan Bazar UMKM terlama dengan peserta 735 pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Bupati Karawang, Aep Syaepuloh mengaku bangga atas pencapaian rekor MURI tersebut pada momentum Hari Jadi Ke-392 Karawang.

"Alhamdulillah, ini jadi kebanggaan tersendiri pada Hari Jadi Karawang. Bazar UMKM yang digelar selama dua pekan, mulai 1-14 September 2025 berhasil meraih rekor MURI," katanya.

Ia menyampaikan pencapaian rekor MURI ini merupakan bukti bahwa Karawang tak hanya dikenal sebagai daerah industri dan lumbung padi, tetapi juga punya kekuatan ekonomi rakyat.

Bupati menjelaskan pada awalnya sempat khawatir kalau Bazar UMKM tidak bisa bertahan selama 14 hari.

Namun, antusiasme masyarakat justru di luar dugaan. Warga dari luar daerah pun berdatangan, seperti dari Bekasi, Purwakarta hingga ada yang dari Indramayu.

Selama dua pekan, transaksi perputaran uang di Bazar UMKM ini tercatat mencapai Rp2,4 miliar lebih.

“Dengan pencapaian ini, UMKM Karawang bukan hanya mendapat tempat di hati masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah," katanya.