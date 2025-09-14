Debut El Putra di Film Rangga & Cinta, Langsung Jadi Pemeran Utama

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Film ‘Rangga & Cinta’ menjadi proyek debut El Putra Sarira di panggung hiburan Indonesia.

Aktor berusia 21 tahun itu didapuk jadi tokoh utama dari peran ikonik film ‘Ada Apa dengan Cinta? (AADC)’ yang dimainkan Dian Sastrowardoyo (Cinta) dan Nicholas Saputra (Rangga).

El mengatakan, kesempatannya bermain di film karya sutradara Riri Riza ini datang dari media sosial. Ia yang sudah lama tertarik dengan dunia seni peran itu coba mengirimkan video diri ke rumah produksi.

Gayung bersambut, rumah produksi itu tertarik merekrut El sebagai aktor untuk proyek film ‘Rangga & Cinta’.

“Prosesnya lumayan, aku di reach out di Instagram. Ada talent manager dari production house Miles menawarkan bisa ikut casting dan mengirimkan video. Aku tertarik untuk kirim videonya,” kata El saat ditemui dalam sebuah acara di Bandung, Sabtu (14/9/2025).

Istimewanya, El dipilih langsung oleh Nicholas Saputra saat proses audisi. Prosesnya memakan waktu hampir satu bulan sampai akhirnya dia terpilih sebagai pemeran Rangga.

“Proses casting-nya panjang, 3 minggu. Akhirnya dipilih sama Nico sebagai Rangga,” ucapnya.

Ia mengaku, cukup tertantang memerankan tokoh Rangga yang sudah legendaris. Apalagi image Rangga dalam film AADC yang dirilis 23 tahun itu sangat melekat di hati pencinta film Indonesia.