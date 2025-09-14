Pemerintah Diminta Serius Hadapi Ancaman Sampah Nuklir di Tanah Air

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sampah nuklir, kini menjadi ancaman serius Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran pembantunya.

Ujian besar ini harus dilewati, jika Indonesia mau dikenal dunia sebagai negara yang mampu mengawasi sampah nuklir dan berani menindak tegas pelaku serta mau memperbaiki sistem.

Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus mengatakan, Cikande yang menjadi "zona produksi" dan ramai oleh truk pengangkut logam dan bahan baku pabrik, kini berubah menjadi “zona bahaya”.

Penyegelan salah satu pabrik peleburan logam yang memiliki dosis radiasi tertinggi di Modern Cikande Industrial Estate oleh Menteri Lingkungan Hidup, merupakan langkah nyata pemerintah.

Namun IAW mencatat penemuan Cesium-137, isotop radioaktif dengan waktu paruh 30 tahun, bukan sekadar “insiden teknis”, tetapi ini adalah bukti telanjang kelalaian sistem pengawasan limbah dan impor logam bekas.

"Bagaimana mungkin sampah nuklir bisa masuk ke Indonesia, beredar di lapak rongsokan, lalu mengkontaminasi rantai produksi makanan ekspor, jika pengawasannya ketat," tanya Iskandar.

Menurut Iskandar, sistem ekspor lemah, data kapal, pabrik, serta eksportir tidak terintegrasi ditemukan IAW.

Audit BPK dan peringatan keras lewat LHP KKP 2016 dan 2018 No 21.A/LHP/XVII/05/2017 dan Nomor 19.A/LHP/XVII/05/2019 semakin menguatkan temuan IAW.