Rp781 Miliar Disiapkan Pemkab Karawang Demi Pemeliharaan Taman Median Jalan

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karawang mengalokasikan anggaran sebesar Rp781 juta untuk pemeliharaan taman median jalan interchange Karawang Barat.

Kabid Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Karawang, Dede Pramiadi Asmara mengatakan dana sebesar Rp781 juta yang sempat ramai diperbincangkan merupakan pagu anggaran, bukan nilai kontrak pekerjaan pemuliaan tanah dalam pemeliharaan taman.

Untuk nilai pekerjaan pemeliharaan taman di median jalan interchange Karawang Barat itu sebesar Rp625 juta, yang bersumber dari APBD Karawang tahun 2025.

Pengerjaan pemeliharaan taman di median jalan interchange Karawang Barat meliputi pembersihan rumput beserta akar-akarnya, penggemburan tanah, pemupukan menggunakan sekam, pupuk kompos dan pupuk kandang, hingga penanaman tanaman.

Menurut dia, penyebaran sekam hanya salah satu bagian dari proses pemuliaan tanah dan bukan satu-satunya item pekerjaan.

Sekam yang digunakan dalam proyek ini mencapai 284 meter kubik atau setara 35,5 ton. Konversi sekamnya 1 meter kubik sama dengan 125 kilogram.

Selain penyebaran sekam, kata dia, juga disiapkan sekitar 31 ribu polybag bibit tanaman untuk ditanam setelah tahap pemupukan selesai.

"Jenis tanaman yang akan ditanam, antara lain pandan afrika, wera merah (bunga sepatu), wera tricolor, heliconia orange, heliconia golden torch, dan tanaman alamanda," kata dia.