Sabtu, 13 September 2025 – 20:52 WIB
Buka Peluang Masuk Investor Timur Tengah, PT KEL Teken Preliminary Agreement di Dubai - JPNN.com Jabar
PT Kristalin Eka Lestari (PT KEL) resmi menandatangani Preliminary Agreement dengan investor asal Uni Emirat Arab, sebuah langkah penting yang membuka peluang besar bagi masuknya lebih banyak investasi Timur Tengah ke Indonesia. Foto: Source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PT Kristalin Eka Lestari (PT KEL) resmi menandatangani Preliminary Agreement dengan investor asal Uni Emirat Arab, sebuah langkah penting yang membuka peluang besar bagi masuknya lebih banyak investasi Timur Tengah ke Indonesia.

Dalam penandatanganan ini, PT KEL diwakili oleh Bapak Ronald Rigen Tambunan, selaku CEO Kristalin Ekalestasi LLC - Dubai, sementara investor dari Dubai diwakili oleh Mr. Khalifa AlJaziri Alshehhi, CEO Sharia Digital Group.

Kesepakatan strategis ini tercapai di sela acara Indonesia Investment Forum (IIF) 2025 yang diselenggarakan pada 2–3 September 2025 di Palazzo Versace Ballroom, Al Jaddaf – Dubai.

Komitmen Tata Kelola dan Keamanan Investasi

Selama proses due diligence dan kunjungan ke lokasi, PT KEL menegaskan komitmennya untuk terus mengedepankan Good Corporate Governance (GCG) serta memastikan seluruh tahapan sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.

Adapun untuk memberikan rasa aman kepada investor, struktur investasi akan menggunakan SPV Company yang telah dipersiapkan di Dubai. Mekanisme ini diyakini mampu meningkatkan kepercayaan sekaligus memperkuat posisi Indonesia di mata investor global.

Harapan Bersama

“Dengan kepercayaan yang diberikan kepada PT KEL, kami berharap langkah ini akan menjadi pintu gerbang bagi lebih banyak investor dari dunia Arab untuk masuk ke Indonesia. Pada tahun ini, kami menargetkan investasi dari Timur Tengah sebesar USD 35 juta untuk mendukung ekspansi bisnis PT KEL,” ucap Vice Chairman PT KEL Ronald Rigen Tambunan dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Sabtu (13/9/2025).

PT Kristalin Eka Lestari (PT KEL) resmi menandatangani Preliminary Agreement dengan investor asal Uni Emirat Arab.
