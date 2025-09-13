Dapur di Unit Apartemen Mares 1 Terbakar, 9 Petugas Damkar Diterjunkan

JPNN.com

Sabtu, 13 September 2025 – 15:35 WIB
Ilustrasi kebakaran. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebuah dapur di unit Apartemen Margonda Residence (Mares) 1 hangus terbakar, Sabtu (13/9/2025).

Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Depok, Tesy Haryati mengatakan, pihaknya menerima informasi tersebut sekira pukul 11.20 WIB.

“Area yang terbakar yakni dapur di salah satu unit di lantai 5 apartemen,” ucap Tesy.

Tesy menuturkan, hingga saat ini pemyebab dari kebakaran tersebut masih didalami.

“Penyebab masih didalami, namun memang api berasal dari dapur,” terangnya.

Dalam kebakaran tersebut, kata Tesy, pihaknya menerjunkan 9 personel.

Penyekatan api pun dilakukan oleh petugas kebakaran agar tidak tidak merambat ke unit lain.

“Tidak ada rambatan, bisa dilokalisir hanya unit tersebut saja,” tandasnya. (mcr19/jpnn)

Redaktur : Ridwan Abdul Malik
Reporter : Lutviatul Fauziah

