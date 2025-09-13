500 Pemuda Depok Dikerahkan untuk Menggerakkan Koperasi Merah Putih

jabar.jpnn.com, DEPOK - Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Gerindra, Gerry Wahyu Riyanto mengerahkan 500 pemuda untuk menggerakkan Koperasi Merah Putih (KMP). Keterlibatan generasi muda ini, dapat memperkuat roda perekonomian.

“Saya bersama generasi Z atau pemuda bagian dari kota Depok yang ada di Dapil saya, kami sama-sama berkontribusi ikut serta di dalam program Koperasi Merah Putih,” ucap Gerry dikutip Sabtu (13/9/2025).

Gerry menuturkan, akan ada 500 pemuda yang dilibatkan dalam menggerakan Koperasi Merah Putih ini.

“Kurang lebih kami maksimalkan sebanyak 500 anak-anak muda, supaya bisa bergabung di Koperasi Merah Putih,” tuturnya.

Dia pun meyakini, jika koperasi Merah Putih melibatkan para pemuda akan maju, lantaran memiliki semangat yang membara.

“Kami yakin, kalau Koperasi Merah Putih diisi dengan teman-teman pemuda, Koperasi Merah Putih akan maju dan bisa memperkuat ekonomi rakyat, khususnya masyarakat di tingkat kelurahan di wilayah Kota Depok,” jelasnya.

Nantinya, para pemuda ini akan terlibat langsung dalam bidang-bidang usaha yang ada di dalam koperasi.

“Di Koperasi Merah Putih itu banyak bidang-bidang usaha. Contohnya, ada bidang-bidang usaha UMKM di bidang makanan, bidang otomotif, dan juga pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan, serta kebutuhan pokok pangan,” kata Gerry.