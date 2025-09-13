JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini 500 Pemuda Depok Dikerahkan untuk Menggerakkan Koperasi Merah Putih

500 Pemuda Depok Dikerahkan untuk Menggerakkan Koperasi Merah Putih

Sabtu, 13 September 2025 – 11:30 WIB
500 Pemuda Depok Dikerahkan untuk Menggerakkan Koperasi Merah Putih - JPNN.com Jabar
Anggota DPRD Depok, Gerry Wahyu Riyanto saat memberikan arahan kepada ratusan pemuda untuk menggerakkan Koperasi Merah Putih. Foto : Source for JPNN

jabar.jpnn.com, DEPOK - Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Gerindra, Gerry Wahyu Riyanto mengerahkan 500 pemuda untuk menggerakkan Koperasi Merah Putih (KMP). Keterlibatan generasi muda ini, dapat memperkuat roda perekonomian.

“Saya bersama generasi Z atau pemuda bagian dari kota Depok yang ada di Dapil saya, kami sama-sama berkontribusi ikut serta di dalam program Koperasi Merah Putih,” ucap Gerry dikutip Sabtu (13/9/2025).

Gerry menuturkan, akan ada 500 pemuda yang dilibatkan dalam menggerakan Koperasi Merah Putih ini.

Baca Juga:

“Kurang lebih kami maksimalkan sebanyak 500 anak-anak muda, supaya bisa bergabung di Koperasi Merah Putih,” tuturnya.

Dia pun meyakini, jika koperasi Merah Putih melibatkan para pemuda akan maju, lantaran memiliki semangat yang membara.

“Kami yakin, kalau Koperasi Merah Putih diisi dengan teman-teman pemuda, Koperasi Merah Putih akan maju dan bisa memperkuat ekonomi rakyat, khususnya masyarakat di tingkat kelurahan di wilayah Kota Depok,” jelasnya.

Baca Juga:

Nantinya, para pemuda ini akan terlibat langsung dalam bidang-bidang usaha yang ada di dalam koperasi.

“Di Koperasi Merah Putih itu banyak bidang-bidang usaha. Contohnya, ada bidang-bidang usaha UMKM di bidang makanan, bidang otomotif, dan juga pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan, serta kebutuhan pokok pangan,” kata Gerry.

Anggota DPRD Depok Fraksi Gerindra, ajak 500 pemuda untuk menggerakan Koperasi Merah Putih di Dapilnya
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   pemuda kota depok anggota dprd depok koperasi merah putih gerry wahyu riyanto

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU