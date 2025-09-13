7.137 Pegawai Pemkot Depok Terdata Jadi PPPK Paruh Waktu

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok resmi menetapkan alokasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sebanyak 7.137 orang.

Keputusan ini, tercantum dalam Pengumuman Nomor 800.1.13.2/652/BKPSDM/2025, menindaklanjuti surat Kepala BKN Nomor 13181/B-SI.01.01/SD/K/2025 tertanggal 6 September 2025 mengenai penyampaian daftar peserta alokasi PPPK Paruh Waktu.

Kepala BKPSDM Kota Depok, Rahman Pujiarto mengatakan, dari total kebutuhan tersebut, sebanyak 5.226 orang merupakan pegawai non-ASN yang sudah terdaftar di database BKN. Di antaranya, 1.110 guru, 99 tenaga kesehatan, dan 4.017 tenaga teknis.

Sementara itu, sebanyak 1.911 orang merupakan pegawai non-ASN yang belum terdaftar di database BKN, yang meliputi 421 guru, 184 tenaga kesehatan, dan 1.306 tenaga teknis.

“Alhamdulillah, pengumuman ini sudah kami unggah di website BKPSDM Kota Depok (bkpsdm.depok.go.id). Lampiran detail alokasi kebutuhan juga bisa diunduh,” ucap Rahman dikutip Sabtu (13/9/2025).

Rahman menyampaikan, berdasarkan Surat Kepala BKN Nomor 13834/B-KS.04.01/SD/D/2025 tanggal 11 September 2025 tentang Penyesuaian Jadwal Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Tahun Anggaran 2024, terdapat beberapa tahapan yang perlu diperhatikan.

Baca Juga: Polres Metro Depok Bagikan Ratusan Nasi Bungkus dan Air Mineral untuk Pemohon SKCK

Pengisian DRH NI PPPK dijadwalkan mulai 28 Agustus hingga 22 September 2025. Adapun usul penetapan NI PPPK berlangsung pada 28 Agustus hingga 25 September 2025.

Sementara itu, penetapan NI PPPK dijadwalkan pada 28 Agustus hingga 30 September 2025.