BKPSDM Depok Resmi Perpanjang Tahapan Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu, Simak Info Lengkapnya di Sini

jabar.jpnn.com, DEPOK - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok resmi memperpanjang jadwal sejumlah tahapan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu tahun 2025.

Hal tersebut, berdasarkan Surat Kepala BKN Nomor 13834/B-KS.04.01/SD/D/2025 tanggal 11 September 2025 perihal Penyesuaian Jadwal Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Tahun Anggaran 2024.

Perpanjangan ini dilakukan agar peserta memiliki waktu lebih longgar dalam menyiapkan kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan.

Kepala BKPSDM Kota Depok, Rahman Pujiarto menjelaskan bahwa penyesuaian jadwal penting dilakukan agar peserta tidak terburu-buru dalam mengurus berkas.

Dirinya menegaskan dengan tambahan waktu yang diberikan, proses administrasi diharapkan bisa berjalan lebih tertib dan lancar.

Berdasarkan jadwal terbaru, pengisian DRH PPPK Paruh Waktu yang semula berlangsung sejak 28 Agustus hingga 15 September 2025 diperpanjang sampai 22 September 2025.

"Informasinya benar kami perpanjangan pengumuman sudah kami sesuaikan dengan jadwal yang baru," ucapnya, Jumat (12/9).

Tahap usul penetapan NI PPPK Paruh Waktu yang sebelumnya berakhir pada 20 September 2025, juga diperpanjang hingga 25 September 2025.