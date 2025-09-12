Meski Dilanda Sejumlah Persoalan, Pembangunan Waduk Cibeet-Cijurey Bogor Tetap Dilaksanakan

JPNN.com

Jumat, 12 September 2025 – 15:30 WIB
Peta pembangunan Waduk Cibeet dan Waduk Cijurey di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (ANTARA/HO-Humas Pemkab Bogor)

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan pembangunan Waduk Cibeet dan Cijurey di wilayah timur Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tetap berjalan meskipun menghadapi sejumlah kendala di lapangan.

Pernyataan itu ia sampaikan seusai meninjau progres kedua Proyek Strategis Nasional tersebut, Rabu (10/9), seusai melaksanakan agenda kunjungan kerja di Jonggol.

Menurut Rudy, pembangunan waduk membutuhkan koordinasi lintas sektor, melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga Forum Kerukunan Umat Beragama setempat.

Ia menekankan, musyawarah dan komunikasi yang baik dengan masyarakat harus menjadi prioritas agar tidak menimbulkan persoalan sosial.

“Yang terpenting, kami ingin segala program pemerintah jangan sampai menggores luka di masyarakat,” ujarnya.

Rudy menambahkan, meskipun tahapan pembangunan menghadapi tantangan teknis maupun sosial, pemerintah akan tetap melanjutkannya dengan mengedepankan dialog.

Menurut dia keberadaan dua waduk tersebut akan memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Kabupaten Bogor maupun daerah sekitarnya.

Waduk Cibeet akan dibangun di atas lahan 1.700,26 hektare yang meliputi delapan desa di dua kecamatan, yakni Tanjungsari dan Cariu.

