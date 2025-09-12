JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Polres Metro Depok Bagikan Ratusan Nasi Bungkus dan Air Mineral untuk Pemohon SKCK

Polres Metro Depok Bagikan Ratusan Nasi Bungkus dan Air Mineral untuk Pemohon SKCK

Jumat, 12 September 2025 – 14:30 WIB
Polres Metro Depok Bagikan Ratusan Nasi Bungkus dan Air Mineral untuk Pemohon SKCK - JPNN.com Jabar
Anggota Polres Metro Depok saat membagikan nasi bungkus dan air mineral kepada pemohon SKCK. Foto : Humas Polres

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polres Metro Depok memberikan perhatian khusus kepada para pemohon Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dengan memberikan ratusan nasi bungkus dan air mineral, pada Jumat (12/9).

Ratusan nasi bungkus dan air mineral tersebut, dibagikan di loket pelayanan SKCK Sat Intelkam, sekaligus dalam rangka Jumat berkah.

Para pemohon didominasi mereka hendak pengurus persyaratan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Baca Juga:

Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras mengatakan bahwa ini merupakan bentuk kepedulian anggota kepolisian terhadap para pemohon SKCK.

“Hari ini ada ratusan nasi bungkus dan air mineral yang kami berikan kepada para pemohon SKCK,” ucapnya.

“Ini merupakan bentuk kepedulian kami, kepada pemohon yang sudah antre sejak pagi. Sehingga, masyarakat merasa lebih diperhatikan dan nyaman dalam mengurus dokumen penting tersebut,” sambungnya.

Baca Juga:

Selain itu, ini juga dilakukan dalam momen Jumat berkah.

“Selain itu, pembagian nasi bungkus dan air mineral ini juga dalam rangka Jumat berkah,” terangnya.

Polres Metro Depok membagikan ratusan nasi bungkus dan air mineral kepada para pemohon SKCK, sekaligus dalam rangka Jumat berkah
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok Polres Metro Depok pppk paruh waktu SKCK PPPK pembuatan skck jumat berkah

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU