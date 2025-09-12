Polres Metro Depok Bagikan Ratusan Nasi Bungkus dan Air Mineral untuk Pemohon SKCK

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polres Metro Depok memberikan perhatian khusus kepada para pemohon Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dengan memberikan ratusan nasi bungkus dan air mineral, pada Jumat (12/9).

Ratusan nasi bungkus dan air mineral tersebut, dibagikan di loket pelayanan SKCK Sat Intelkam, sekaligus dalam rangka Jumat berkah.

Para pemohon didominasi mereka hendak pengurus persyaratan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras mengatakan bahwa ini merupakan bentuk kepedulian anggota kepolisian terhadap para pemohon SKCK.

“Hari ini ada ratusan nasi bungkus dan air mineral yang kami berikan kepada para pemohon SKCK,” ucapnya.

“Ini merupakan bentuk kepedulian kami, kepada pemohon yang sudah antre sejak pagi. Sehingga, masyarakat merasa lebih diperhatikan dan nyaman dalam mengurus dokumen penting tersebut,” sambungnya.

Selain itu, ini juga dilakukan dalam momen Jumat berkah.

“Selain itu, pembagian nasi bungkus dan air mineral ini juga dalam rangka Jumat berkah,” terangnya.