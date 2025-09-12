JPNN.com

Gegara PPPK Antrean Pembuatan SKCK di Polres Metro Depok Mengular Hingga ke Luar

Jumat, 12 September 2025 – 14:00 WIB
Gegara PPPK Antrean Pembuatan SKCK di Polres Metro Depok Mengular Hingga ke Luar - JPNN.com Jabar
Potret antrean pembuatan SKCK di Polres Metro Depok. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Antrean panjang mengular terjadi di loket pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polres Metro Depok.

Mayoritas, pemohon SKCK untuk keperluan pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Antrean tersebut juga diakibatkan sistem pendaftaran online yang sulit diakses atau down.

Sehingga, masyarakat harus datang dan mengisi formulir secara manual.

Salah satu pemohon, Andri mengatakan, setiap pemohon harus mengisi data secara manual.

“Para pemohon diwajibkan untuk mengisi data secara manual, sehingga membludak,” ucapnya.

Dirinya menuturkan, selain itu para pekerja honorer Pemerintah Kota (Pemkot) Depok juga disaat bersamaan membuat SKCK.

Pemohon SKCK lain, Nana mengaku sudah antre sejak pagi hari.

Antrean permohonan pembuatan SKCK di Porles Metro Depok mengular, yang didominasi untuk pendaftaran PPPK Paruh Waktu
