Golden Future Indonesia Bagikan Bantuan untuk Warga Kota Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Golden Future Indonesia bersama jajaran Pemerintahan Kota Bandung melaksanakan Distribusi Paket Sembako untuk Lansia di Kota Bandung sebagai bentuk kepedulian sosial kepada warga lanjut usia.

Distribusi bantuan itu dilakukan di 3 kecamatan sekaligus, di antaranya Kecamatan Astana Anyar, Kecamatan Bojongloa Kidul, dan Kecamatan Bojongloa Kaler, Rabu (10/9/2025) malam.

Awalnya, distribusi direncanakan dilakukan secara door to door. Namun, karena hujan deras, tak menyurutkan kebahagiaan warga bantu warga dengan mengalihkan teknis pembangian ke titik kumpul di kantor kecamatan dan kantor RW demi menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketertiban jalannya distribusi.

Acara ini turut dihadiri oleh Wali Kota Bandung, H. M. Farhan, yang berkesempatan menyerahkan paket sembako secara simbolis kepada perwakilan lansia.

Kehadiran Farhan bertepatan dengan agenda keliling rutin program “Warga Jaga Warga, Warga Jaga Kota” yang sedang berlangsung di wilayah tersebut.

Golden future berkolaborasi bersama Dinas Sosial Kota Bandung berharap kedepannya bisa memberikan dampak yang lebih bagi warga Bandung khususnya masyarakat prasejahtera & lansia.

Sepanjang kegiatan berjalan Kegiatan ini dengan tertib dan penuh kehangatan, dengan harapan dapat memperkuat antara pemerintah, lembaga sosial sosial dan warga di Bandung melalui setiap kegiatan sosial kemanusiaan.

CEO Golden Future Indonesia, Aryo Nur Firdaus menegaskan komitmen lembaganya untuk terus mendukung program-program kemanusiaan di Kota Bandung kedepannya.