Menggelar Aksi Damai, Pegawai Bandung Zoo Minta Operasional Dibuka Kembali

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Puluhan pegawai Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo menggelar aksi damai terkait penutupan operasional hingga waktu yang belum ditentukan.

Mereka meminta pemerintah pusat untuk turun tangan menangani konflik internal manajemen Bandung Zoo dan bisa segera dibuka kembali.

Ketua Serikat Pekerja Mandiri Derenten (SPMD) Bandung Zoo Yaya Suhaya mengatakan, penutupan ini sudah dilakukan sejak 6 Agustus 2025. Garis polisi terpasang di gerbang masuk utama kebun binatang.

Ia menilai, penutupan operasional dikhawatirkan dapat menganggu stabilitas pengelolaan dan berdampak pada nasib satwa-satwa. Selain itu, masyarakat juga kehilangan salah satu tempat wisata yang dapat memberikan ilmu tentang hewan.

"Kami berharap agar police line yang menutup Operasional Bandung Zoo segera di buka dan Operasional Bandung Zoo dikembalikan seperti semula tanpa campur tangan pihak pihak lain tanpa dasar yang jelas demi keberlanjutan konservasi dan pelayanan kepada publik," kata Yaya usai aksi, Jumat (12/9/2025).

Terdapat 710 koleksi satwa yang ada di Bandung Zoo. Meski ditutup, pihaknya menjamin kesejahteraan para hewan itu. Kebutuhan pokok hewan dan lainnya tetap dilakukan meski tak ada pengunjung yang datang.

"Kami tidak mau satwa satwa kami terlantar, kami tidak mau satwa-satwa kami menderita apalagi punah karena tangan tangan jahil dari orang orang yang tidak bertanggung jawab," ucapnya.

Lebih lanjut, Yaya mendesak agar instansi terkait segera turun tangan untuk menyelesaikan persoalan ini. Itu agar operasional Bandung Zoo bisa dibuka untuk umum.