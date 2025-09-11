JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini 4 Nama Kandidat Sekda Kabupaten Bekasi Mulai Mencuat, Berikut Profil Singkatnya

4 Nama Kandidat Sekda Kabupaten Bekasi Mulai Mencuat, Berikut Profil Singkatnya

Kamis, 11 September 2025 – 18:30 WIB
4 Nama Kandidat Sekda Kabupaten Bekasi Mulai Mencuat, Berikut Profil Singkatnya - JPNN.com Jabar
Ilustrasi seleksi jabatan. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Bursa calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi mulai mencuat setelah sejumlah nama muncul sebagai kandidat peserta seleksi terbuka jabatan pejabat tinggi pratama yang akan menggantikan penjabat berstatus pelaksana harian saat ini.

"Seingat saya ada empat orang yang sudah ingin mendaftar untuk menjadi sekda definitif," kata Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.

Keempat nama tersebut, yakni Ani Gustini Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ani Gustini, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Carwinda, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Hasan Basri serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Endin Samsudin.

Baca Juga:

Ade menegaskan proses pengisian jabatan Sekda definitif akan dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Sekda kan harus melalui tahapan open bidding, melalui prosedur dan aturan, harus rapi semua ke provinsi, BKN juga Kemendagri," katanya.

Dirinya mengaku sudah mengajukan permohonan menggelar seleksi terbuka jabatan sekretaris daerah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Kemendagri dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Baca Juga:

Dia juga memastikan kursi sekretaris daerah tetap diisi oleh pelaksana harian (Plh) sambil menanti tahapan seleksi berjalan hanya terdapat batas waktu maksimal 15 hari untuk jabatan Plh.

Pemerintah daerah juga sudah mengajukan permohonan kepada provinsi untuk menetapkan status Penjabat (Pj) Sekda Kabupaten Bekasi menggantikan Plh mengingat jabatan ini tidak dapat diganti dengan pelaksana tugas atau Plt.

Bursa calon Sekda Kabupaten Bekasi mulai mencuat setelah sejumlah nama muncul sebagai kandidat peserta seleksi terbuka jabatan pejabat tinggi pratama
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   open bidding kandidat sekda kabupaten bekasi Ade Kuswara Kunang sekda kabupaten bekasi calon sekda kabupaten bekasi pemkab bekasi kabupaten bekasi bupati bekasi DPRD Kabupaten Bekasi BKN

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU