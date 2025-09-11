Pemkot Depok Sayembara Redesain Menara Pandang Alun-Alun GDC

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) menggelar Sayembara Redesain Menara Pandang di kawasan Alun-Alun Grand Depok City (GDC), Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong.

Sayembara ini bertujuan mengalihkan fungsi Menara Pandang menjadi perpustakaan publik dan ruang kerja kreatif.

Upaya tersebut merupakan bagian dari program Bersama Depok Maju yang mendorong literasi dan inovasi.

Ruang baru ini, dirancang inklusif bagi semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa.

Masyarakat dapat memanfaatkannya untuk membaca, bekerja, berkumpul, maupun mengikuti berbagai kegiatan produktif.

Kepala Bidang Tata Bangunan Disrumkim, Suwandi menyampaikan, bahwa desain yang dicari harus nyaman, fungsional, dan mencerminkan semangat masyarakat Kota Depok.

“Kami ingin menjadikan tempat ini sebagai ikon baru yang hidup, aktif, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat,” ucapnya.

Dirinya menambahkan perpustakaan publik tersebut diharapkan menjadi pusat aktivitas di Alun-Alun GDC, dengan desain terbaik yang menghadirkan suasana ruang terbuka serta menyatu dengan identitas lokal.