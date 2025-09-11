JPNN.com

Pemkab Bogor Rencanakan Bangun Kereta Gantung di Kawasan Puncak

Kamis, 11 September 2025 – 14:30 WIB
Pemkab Bogor Rencanakan Bangun Kereta Gantung di Kawasan Puncak
Ilustrasi rest area di kawasan Gunung Mas, Puncak, Kabupaten Bogor. Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Bupati Bogor Rudy Susmanto memaparkan rencana pembangunan Suspended String Light Rail Transport (SSLRT) atau kereta gantung yang dirancang untuk mendukung mobilitas masyarakat dan wisatawan di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor.

Pemaparan tersebut disampaikan Rudy dalam rapat ekspose, di Pendopo Bupati, Cibinong, Selasa (9/9).

Ia menegaskan bahwa proyek SSLRT menjadi langkah awal menghadirkan sarana transportasi modern, efisien, dan ramah lingkungan.

“Ekspose ini merupakan awal dalam menghadirkan solusi transportasi modern, efisien, dan ramah lingkungan untuk masyarakat dan wisatawan Kabupaten Bogor,” kata Rudy.

Menurutnya, kawasan Puncak selama ini menghadapi persoalan klasik berupa kemacetan, terutama saat akhir pekan dan musim liburan.

Kehadiran SSLRT dinilai mampu memberikan alternatif moda transportasi yang aman dan nyaman.

Rudy menambahkan, desain kereta gantung sesuai dengan kondisi geografis Puncak yang berbukit dan padat pengunjung.

Dengan jalur udara, beban lalu lintas darat diharapkan bisa berkurang signifikan.

Bupati Bogor Rudy Susmanto memaparkan rencana pembangunan Suspended String Light Rail Transport (SSLRT) atau kereta gantung di kawasan Puncak
