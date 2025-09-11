Dorong Pemerataan Konerktivitas Nasiona, Pos Properti Gandeng APJATEL

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PT Pos Properti Indonesia, anak usaha PT Pos Indonesia (Persero), resmi meneken kerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) di Kantor Pusat PosIND, Kota Bandung, Rabu (10/9/2025).

Sebagai bagian dari transformasi PT Pos Indonesia, Pos Properti mendapat mandat mengelola dan mengoptimalkan lebih dari 2.900 aset, mencakup gedung, lahan, hingga bangunan bersejarah yang tersebar di seluruh Indonesia.

Aset-aset tersebut dinilai potensial menjadi titik infrastruktur telekomunikasi yang dapat memperluas jangkauan jaringan digital ke berbagai wilayah strategis.

Baca Juga: Oknum ASN PPPK Pemkab Bandung Barat Jadi Tersangka Pencabulan 3 Anak

“Kami ingin aset ini tidak hanya bernilai bisnis, tetapi juga punya manfaat sosial, terutama memberi nilai tambah bagi masyarakat,” ujar Direktur PT Pos Properti Indonesia, Junita Roemawi dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Kamis (11/9/2025).

Kerja sama ini mendapat sambutan positif dari Ketua Umum APJATEL, Jerry Mangasas Swandy. Menurutnya, sinergi dengan Pos Properti membuka jalan baru bagi industri telekomunikasi untuk lebih dekat dengan masyarakat.

“Kami optimistis kolaborasi ini mempercepat pemerataan akses digital, sampai ke pelosok negeri, termasuk daerah 3T,” kata Jerry.

Baca Juga: Wali Kota Depok Terbitkan SE Cegah Gangguan Keamanan Hingga Aktivasi Siskamling di Wilayah

Sementara itu, Chief Commercial Officer PT Pos Properti Indonesia, Aldhita Prayudhiputra menambahkan, inisiatif ini merupakan bentuk sinergi nyata antara BUMN dengan mitra strategis. Pos Properti menegaskan posisinya sebagai katalis yang menjembatani pemanfaatan aset BUMN dengan kebutuhan industri telekomunikasi nasional.

”Tidak hanya dari sisi optimalisasi komersial, tetapi juga kontribusi nyata pemerataan akses digital dan penguatan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia,” tegas Aldhita.