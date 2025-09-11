Wali Kota Depok Terbitkan SE Cegah Gangguan Keamanan Hingga Aktivasi Siskamling di Wilayah

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor B/300/638/Bakesbangpol/2025 tentang Peningkatan Upaya Pencegahan Gangguan Keamanan, Ketertiban Umum, dan Ketenteraman Masyarakat Kepada Seluruh Masyarakat Kota Depok.

Dalam SE tersebut, dijelaskan bahwa sehubungan dengan perkembangan situasi nasional dan demi menjaga stabilitas, keamanan, serta ketenteraman masyarakat, diperlukan langkah-langkah nyata untuk meningkatkan upaya pencegahan potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum.

Hal ini, bertujuan agar suasana di wilayah Kota Depok tetap aman, damai, kondusif, serta terjaga kerukunan antar warga.

Baca Juga: Polisi Beberkan Fakta Terbaru dalam Kasus Penganiayaan Tukang Ketoprak di Depok

Untuk itu Wali Kota Depok menyampaikan kepada seluruh masyarakat, bahwa dalam rangka memperkuat sistem keamanan dan stabilitas sosial, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan terus bersinergi dengan TNI, Polri, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Pemkot Depok berkomitmen untuk menjaga suasana kota yang damai, aman, dan kondusif bagi seluruh masyarakat.

“Seluruh elemen masyarakat diharapkan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, menjunjung tinggi nilai kebersamaan, kerukunan, serta berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban umum,” tulis SE tersebut.

Baca Juga: Polisi Amankan Penganiaya Tukang Ketoprak di Depok

Dalam SE tersebut, dihimbau kepada perguruan tinggi, sekolah, pondok pasantren, dan lembaga pendidikan lainya, untuk mencegah pelibatan peserta didik dalam kegiatan yang berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kegiatan yang tidak perlu pada malam hari.

Selain itu, peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) juga ditegaskan sebagai garda terdepan dalam mendeteksi potensi kerawanan, menjaga kerukunan antar umat beragama, serta memperkuat nilai-nilai kebangsaan di tengah keberagaman masyarakat.