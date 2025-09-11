JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Teruntuk Warga Jawa Barat Waspada Cuaca Ekstrem Selama Sepekan

Teruntuk Warga Jawa Barat Waspada Cuaca Ekstrem Selama Sepekan

Kamis, 11 September 2025 – 10:45 WIB
Teruntuk Warga Jawa Barat Waspada Cuaca Ekstrem Selama Sepekan - JPNN.com Jabar
Ilustrasi cuaca ekstrem. Foto: Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan warga Jawa Barat, termasuk wilayah Bandung Raya, untuk tetap waspada terhadap cuaca ekstrem dalam sepekan ke depan, 11 hingga 17 September 2025.

Kepala BMKG Stasiun Bandung Teguh Rahayu mengatakan, potensi hujan sedang hingga sangat lebat masih akan terjadi di sejumlah wilayah Jabar. 

Cuaca ini dipengaruhi oleh sejumlah dinamika atmosfer, termasuk suhu muka laut yang hangat di sekitar perairan Indonesia dan aktifnya gelombang atmosfer Rossby Equatorial. 

Baca Juga:

"Atmosfer saat ini cukup labil, mulai dari kategori ringan hingga kuat, yang mendukung pembentukan awan hujan berskala lokal," kata Teguh dalam keterangannya, Kamis (11/9/2025). 

BMKG juga memantau adanya bibit siklon tropis 93S di Samudra Hindia Barat Bengkulu.

Meskipun tidak langsung, keberadaannya berdampak pada wilayah Jawa Barat berupa potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi, terutama di bagian selatan Jabar. 

Baca Juga:

"Wilayah seperti Bogor, Depok, Bekasi, Sukabumi, Cianjur, Karawang, hingga Tasikmalaya dan Pangandaran berpotensi diguyur hujan lebat hingga sangat lebat dalam beberapa hari ke depan," jelasnya. 

Sementara itu, untuk wilayah Bandung Raya, BMKG memprediksi cuaca dominan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sangat lebat pada siang, sore, dan malam hari.

BMKG memprediksi cuaca ekstrem dalam sepekan ke depan di wilayah Jawa Barat, khusus Bandung Raya.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   bmkg hujan lebat bandung raya cuaca ekstrem prediksi cuaca bandung hujan lebat hingga sangat lebat prediksi cuaca cuaca ekstrem jabar

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU