Cegah Sekolah Ambruk, KDM Minta Hal Ini ke Kepsek SMA dan SMK Negeri Se-Jabar

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menginstruksikan seluruh kepala sekolah SMA dan SMK negeri untuk mengidentifikasi ruang kelas yang rusak atau berpotensi roboh, menyusul insiden ambruknya bangunan SMKN 1 Cileungsi, Kabupaten Bogor.

“Saya meminta kepala sekolah untuk mengidentifikasi ruang kelas yang rusak, yang berpotensi roboh, yang mengganggu kenyamanan anak-anak kita untuk belajar. Segera dilaporkan karena pemerintah provinsi akan segera melakukan pembangunan pada tahun ini juga,” kata Kang Dedi Mulyadi (KDM) melalui akun resmi media sosialnya, Rabu (10/9).

Ia menegaskan bahwa evaluasi ini penting dilakukan untuk mencegah insiden serupa yang membahayakan keselamatan siswa dan guru.

Baca Juga: Pemprov Jabar Siap Bangun Ruang Kelas Baru di SMKN 1 Cileungsi Bogor

Laporan dari kepala sekolah harus segera masuk agar bisa ditindaklanjuti.

Dedi menargetkan pembangunan ruang kelas hasil evaluasi bisa dimulai dan diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, yakni September hingga Desember 2025. Hal itu untuk memastikan tidak ada lagi siswa yang belajar di ruang kelas berisiko.

Ia menyebut peristiwa ambruknya atap SMKN 1 Cileungsi menjadi pelajaran berharga, padahal bangunan sekolah itu dibangun pada 2016, tetapi kondisinya sudah tidak layak hingga menyebabkan kerusakan parah.

“Dipastikan kualitas pembangunannya buruk kalau sampai atapnya roboh. Untuk itu saya juga sudah meminta inspektorat melakukan pemeriksaan, termasuk siapa yang dulu membangunnya,” tegasnya.

Menurut dia, pihak yang terlibat dalam pembangunan sekolah dengan kualitas rendah harus dimintai pertanggungjawaban. Hal itu penting agar ke depan proses pembangunan fasilitas pendidikan lebih diawasi dengan baik.