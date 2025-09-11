Prof Zudah Kasi Bocoran Soal Hasil Rapat BKN dengan Pemda dan Kementerian Lembaga Soal PPPK
jabar.jpnn.com, BOGOR - Apa hasil raker BKN dengan pemda dan kementerian lembaga (KL) soal perkembangan PPPK 2024?
Raker yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) hari ini (10/9) dalam upaya penuntasan masalah honorer yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto selesai Oktober 2025.
"Raker dengan seluruh pemda dan KL hari ini lebih fokus pada percepatan untuk usulan PPPK tahap 2 dan paruh waktu dari instansi kepada BKN," kata Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrullah kepada JPNN, Rabu (10/9).
Jawaban kepala BKN ini cukup mengejutkan, karena ternyata masih ada juga instansi yang belum mengusulkan PPPK tahap 2 untuk mendapatkan NIP PPPK.
Begitu juga dengan usulan PPPK paruh waktu, ternyata masih cukup banyak yang belum.
Sayangnya, Prof. Zudan belum membeberkan angkanya karena alasan masih berubah terus data-datanya.
"Data yang masuk bergerak bertambah terus, apalagi kami sudah minta instansi untuk mempercayai pengusulan PPPK tahap 2 dan paruh waktu," tegasnya.
Sebelumnya, Prof. Zudan Arif Fakrullah mengungkapkan raker ini akan mengumpulkan semua pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga (K/L).
Apa hasil raker BKN dengan Pemda dan kementerian lembaga.(KL) soal PPPK? Ini kata Kepala BKN Prof Zudan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News