Prof Zudah Kasi Bocoran Soal Hasil Rapat BKN dengan Pemda dan Kementerian Lembaga Soal PPPK

Kamis, 11 September 2025 – 08:00 WIB
Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh. Ilustrasi Foto: Humas KemenPANRB

jabar.jpnn.com, BOGOR - Apa hasil raker BKN dengan pemda dan kementerian lembaga (KL) soal perkembangan PPPK 2024?

Raker yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) hari ini (10/9) dalam upaya penuntasan masalah honorer yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto selesai Oktober 2025.

"Raker dengan seluruh pemda dan KL hari ini lebih fokus pada percepatan untuk usulan PPPK tahap 2 dan paruh waktu dari instansi kepada BKN," kata Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrullah kepada JPNN, Rabu (10/9).

Jawaban kepala BKN ini cukup mengejutkan, karena ternyata masih ada juga instansi yang belum mengusulkan PPPK tahap 2 untuk mendapatkan NIP PPPK.

Begitu juga dengan usulan PPPK paruh waktu, ternyata masih cukup banyak yang belum.

Sayangnya, Prof. Zudan belum membeberkan angkanya karena alasan masih berubah terus data-datanya.

"Data yang masuk bergerak bertambah terus, apalagi kami sudah minta instansi untuk mempercayai pengusulan PPPK tahap 2 dan paruh waktu," tegasnya.

Sebelumnya, Prof. Zudan Arif Fakrullah mengungkapkan raker ini akan mengumpulkan semua pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga (K/L).

Apa hasil raker BKN dengan Pemda dan kementerian lembaga.(KL) soal PPPK? Ini kata Kepala BKN Prof Zudan
