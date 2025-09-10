Pemprov Jabar Siap Bangun Ruang Kelas Baru di SMKN 1 Cileungsi Bogor

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan pemerintah provinsi segera membangun ruang kelas baru untuk SMKN 1 Cileungsi, Kabupaten Bogor, setelah ambruknya atap dan dinding bangunan sekolah tersebut pada Rabu (10/9).

“Mulai besok pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membangun ruang kelas baru agar anak-anak bisa kembali belajar dengan normal di ruangannya,” kata Dedi Mulyadi melalui akun resmi media sosialnya.

Menurut Dedi, langkah cepat pemerintah provinsi membangun ruang kelas baru sangat penting agar proses kegiatan belajar mengajar tidak terganggu terlalu lama.

Ia menekankan bahwa pendidikan merupakan prioritas utama pemerintahannya.

Pembangunan ruang kelas baru dijadwalkan mulai dilaksanakan secepat mungkin dengan target penyelesaian pada sisa waktu tahun 2025.

“Kami masih punya September, Oktober, November, dan Desember. Kami harus gunakan waktu itu untuk menyelesaikan pembangunan,” ujarnya.

Ia menyebut upaya tersebut dilakukan agar siswa SMKN 1 Cileungsi bisa kembali bersekolah dengan aman dan nyaman, karena ketersediaan ruang belajar yang layak merupakan hak mendasar bagi seluruh siswa.

Dedi juga menyoroti kualitas pembangunan SMKN 1 Cileungsi yang disebut dibangun pada 2016. Ia menilai buruknya kualitas konstruksi menjadi penyebab atap sekolah tersebut roboh meskipun bangunan belum terlalu lama berdiri.