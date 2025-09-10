Paripurna DPRD Jabar Mengesahkan Cirebon Timur Jadi CDPOB

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat resmi mengusulkan Cirebon Utara sebagai Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB).

Penetapan ini diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung pada Rabu (10/9/2025).

Keputusan tersebut menandai langkah penting bagi pemekaran wilayah Kabupaten Cirebon, yang selama ini terus diperjuangkan oleh masyarakat di kawasan timur.

Dengan status CDPOB, Cirebon Timur akan menjalani masa persiapan sebelum resmi ditetapkan sebagai daerah otonomi baru.

Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono mengatakan, persetujuan terhadap CDPOB Cirebon Timur merupakan bagian dari upaya pemerataan pembangunan dan hasil perjuangan panjang rakyat Cirebon Timur yang sejak lama ingin menjadi kabupaten baru.

"Sejarah panjang dan pembahasan selama kurang lebih 20 tahun dari tingkat desa sampai kabupaten akhirnya hari ini menapaki babak baru di tingka Provinsi Jawa Barat. Terimakasih kepada rakyat Cirebon Timur," kata Ono dalam rapat paripurna.

"Selanjutnya berdasarkan hal itu kami mohon persetujuan apakah usulan pembentukan CDPOB Kabupaten Cirebon Timur sebagaimana disebutkan dalam laporan Komisi I dapat disetujui," tanya Ono.

"Setuju," ucap anggota DPRD yang mengikuti rapat paripurna disambut teriakan dan sambutan tepuk tangan dari Forum Cirebon Timur Mandiri yang hadir.