Hasil Pendataan PPPK Paruh Waktu Pemkot Depok Segera Diumumkan

Rabu, 10 September 2025 – 11:30 WIB
Ilustrasi ASN, PPPK, PNS atau Honorer. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, DEPOK - Harapan para Pegawai Kontrak Tidak Tetap (PKTT) atau honorer di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk mengetahui hasil pendataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu semakin dekat. 

Kepala Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, Rahman Pujiharto mengimbau agar seluruh PKTT rajin memantau website resmi BKPSDM Kota Depok, karena pengumuman hasil pendataan tersebut akan segera dipublikasikan.

“Dalam minggu ini, insyaallah. Cek website https://bkpsdm.depok.go.id/ ,” ucapnya.

Rahman menjelaskan, nantinya setelah pengumuman, sistem pada SCAASN juga akan diperbarui. 

Melalui sistem tersebut, para PKTT dapat langsung melakukan pengisian data riwayat hidup (DRH) sebagai tindak lanjut hasil pendataan PPPK Paruh Waktu.

Dirinya menegaskan pengumuman ini merupakan bagian dari proses penataan tenaga honorer yang dilakukan secara bertahap oleh pemerintah.

Dengan adanya pendataan, PKTT di lingkungan Pemkot Depok diharapkan memperoleh kepastian status dan peluang peningkatan kesejahteraan.

Selain itu, Rahman mengingatkan agar para pegawai segera menyiapkan dokumen pribadi yang dibutuhkan sebelum melakukan pengisian DRH. 

Hasil pendataan PPPK Paruh Waktu akan segera diumumkan, pegawai bisa cek melalui website yang ada. Simak penjelasan lengkapnya di sini
