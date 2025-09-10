Cara Lion Parcel Dukung Ekspansi Industri Clothing Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Lion Parcel (PT Lion Express) perusahaan logistik terkemuka di Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendukung perkembangan industri clothing di Bandung, kota yang dikenal sebagai pusat kreativitas dan fashion anak muda.

Melalui layanan logistik yang cepat dan terpercaya, Lion Parcel hadir sebagai mitra strategis yang membantu pemilik bisnis clothing di Bandung memperluas pasar mereka hingga ke seluruh Indonesia.

“Sebagai perusahaan logistik, Lion Parcel memahami pentingnya jasa kirim yang cepat dan dapat diandalkan bagi pebisnis clothing di Bandung. Melalui layanan logistik yang cepat, terjangkau, dan terpercaya, Lion Parcel ingin memastikan setiap produk lokal Bandung dapat menjangkau pasar yang luas hingga ke seluruh kota di Indonesia,” ujar Chief Marketing Officer Lion Parcel, Kenny Kwanto dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Rabu (10/9/2025).

Kenny menuturkan, dengan jangkauan pengiriman yang mencakup 98% area di Indonesia dan lebih dari 50 negara internasional, Lion Parcel turut mendukung UMKM lokal Bandung dalam memperluas jangkauan bisnis dan mengoptimalkan potensi pasar.

Selain itu, keberadaan mitra agen yang tersebar luas di wilayah Bandung, dengan standar layanan yang mumpuni dan konsisten, menjadi wujud komitmen Lion Parcel dalam melayani kebutuhan pengiriman pelaku UMKM.

“Bandung menjadi salah satu kota fokus Lion Parcel. Dengan potensinya yang besar, Lion Parcel terus mengembangkan layanan pengiriman yang terjangkau dan berkualitas bagi UMKM lokal Bandung," ujar Kenny.

"Selain fokus memperluas mitra agen untuk memudahkan masyarakat mengakses eskpedisi terdekat, kami juga menyediakan berbagai program untuk pelanggan termasuk pelaku UMKM seperti pembebasan biaya volumetrik dan metode pembayaran COD Ongkir untuk pengiriman bayar di tempat,” sambungnya.

Komitmen Lion Parcel dalam memberikan layanan terbaik bagi pelanggan dirasakan langsung oleh para pelaku usaha lokal Bandung. Randi, PIC Store Valka Cloth menuturkan, kemudahan pengiriman memang menjadi faktor penting dalam menjaga kepuasan pelanggan.