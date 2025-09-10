Dedi Mulyadi Pastikan Ribuan Tenaga Kerja Lokal Siap Bekerja di Pabrik BYD Subang

JPNN.com

Rabu, 10 September 2025 – 07:45 WIB
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, SUBANG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan 4500 tenaga kerja lokal akan bekerja di pabrik kendaraan listrik BYD Subang bulan ini.

Kata Dedi, Pemprov Jabar akan memberikan sertifikat pada 4500 tenaga kerja terampil yang dipersiapkan untuk bekerja di pabrikan asal China tersebut.

“dalam 2 minggu ke depan saya juga akan memberikan sertifikat pada 4.500 anak-anak yang lagi saya persiapkan untuk kerja di BYD,” kata Dedi dikutip Rabu (10/9/2025).

Menurutnya, upaya memenuhi kebutuhan investor akan tenaga kerja lokal terampil menjadi salah satu fokus pihaknya dalam memberikan kenyamanan pada industri.

Bagi Dedi penting untuk menyiapkan pelayanan baik urusan perizinan, tenaga kerja hingga lahan agar perekonomian daerah bergerak, lapangan kerja terbuka.

“Jadi hari ini satu, saya mencoba membuka investasi untuk ramah masuk di Jawa Barat. Saya ngurus perizinannya tidak boleh berliku-liku dan berlama-lama. Saya ngurus bagaimana keamanannya dipastikan aman. Tidak boleh ada premanisme. Negara harus hadir dalam setiap hal,” tuturnya.

Kedua, Dedi juga ingin memberikan kepastian pada investor terkait urusan pengadaan lahan yang harus lancar. Ketiga mempersiapkan tenaga kerja lokal untuk mengisi kebutuhan lowongan di industri tersebut.

“Pemerintah harus punya rencana itu. Dalam setiap waktu dia harus bisa membaca, menjemput, membaca, menjemput, membaca, menjemput,” kata Dedi.

